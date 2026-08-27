Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı ziyaret ettiklerini ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelerek kentte yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmede Bursa'nın merkezinden en uzak noktasına kadar tüm ilçelerde enerji altyapısını güçlendirecek projelerin, vatandaş taleplerinin ve yerel kalkınmayı destekleyecek iş birliği imkânlarının kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi binasında gerçekleşen toplantıya Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Partili yöneticiler ve belediye bürokratları da hazır bulundu.

'YEREL YÖNETİMLERLE OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ'

Bursa'nın kalkınma vizyonuna katkı sunacak çalışmaların önemine dikkat çeken Bakan Bayraktar, şehrin hedeflerine ulaşması için yerel yönetimlerle uyum içinde ve ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ı Bursa'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba ise, üreten, büyüyen ve ülkemizin ekonomisine güçlü katkı sunan şehirde, enerji alanında gerçekleştirilen çalışmalar ve yatırımlar üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.