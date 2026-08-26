Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'da Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerini inceledi. Kızılay, bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için dayanışma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
ANKARA (İGFA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'daki temasları kapsamında Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu depoda incelemelerde bulundu.
Genel Başkan Prof. Dr. Yılmaz, bölgedeki ihtiyaçlar ve sürdürülen yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Gazze'ye uzanan iyilik yolunda her yardım malzemesi, bir ailenin sofrasına, bir çocuğun yarınına dokunuyor.— Türk Kızılay (@Kizilay) August 26, 2026
Genel Başkanımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'daki temasları kapsamında Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu depodan: pic.twitter.com/3y1fuKtsN9
Gazze'ye uzanan yardım hattında hazırlanan malzemelerin, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ve çocukların geleceğine katkı sunmasının amaçlandığı vurgulanırken, yardım çalışmalarının, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.