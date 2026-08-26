Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'da Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerini inceledi. Kızılay, bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için dayanışma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'daki temasları kapsamında Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu depoda incelemelerde bulundu.

Genel Başkan Prof. Dr. Yılmaz, bölgedeki ihtiyaçlar ve sürdürülen yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Gazze'ye uzanan yardım hattında hazırlanan malzemelerin, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ve çocukların geleceğine katkı sunmasının amaçlandığı vurgulanırken, yardım çalışmalarının, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: RSS