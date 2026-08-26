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Gazze'ye uzanan yardım hattında hazırlanan malzemelerin, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına ve çocukların geleceğine katkı sunmasının amaçlandığı vurgulanırken, yardım çalışmalarının, bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Gazze'ye uzanan iyilik yolunda her yardım malzemesi, bir ailenin sofrasına, bir çocuğun yarınına dokunuyor. Genel Başkanımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'daki temasları kapsamında Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu depodan: pic.twitter.com/3y1fuKtsN9

Genel Başkan Prof. Dr. Yılmaz, bölgedeki ihtiyaçlar ve sürdürülen yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ANKARA (İGFA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'daki temasları kapsamında Gazze'ye gönderilmek üzere hazırlanan insani yardım malzemelerinin bulunduğu depoda incelemelerde bulundu.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mısır'da Gazze'ye gönderilecek insani yardım malzemelerini inceledi. Kızılay, bölgedeki ihtiyaçların karşılanması için dayanışma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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