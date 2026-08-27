Bursa'da Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Mevlid-i Nebevi Haftası ve 'Peygamberimizin Örnek Hayatı' etkinlikleri kapsamında anlamlı bir program düzenlendi. Etkinlikte hükümlüler arasında gerçekleştirilen 'Kısa Sureleri Mealleri ile Okuma Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

BURSA (İGFA) - Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu camiinde düzenlenen törene Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Gürsel Beliye, Gemlik İlçe Müftüsü Abdullah Işık, Kurum 2. Müdürleri Mehmet Şen ve Ahmet Erci, İdare Memuru Candemir Konyaligil, Kurum Vaizi Ahmet Altun, Gemlik İlçe Müftülüğü Koordinatörü Fatih Serbest, Yunus Emre Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Edimli ile kurum personeli ve hükümlüler katıldı.

'PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATI REHBERİMİZ OLMALI'

Törende konuşan Kurum Müdürü Gürsel Beliye, Mevlid-i Nebevi Haftası'nın manevi atmosferine dikkat çekerek, programın hazırlanmasına katkı sunan Gemlik İlçe Müftülüğü heyetine teşekkür etti. Programda hükümlülere hitap eden Gemlik İlçe Müftüsü Abdullah Işık ise, Peygamber Efendimizin örnek ahlakı ve günümüz dünyasına yön veren mesajları üzerine bir konuşma yaptı. Işık, Peygamberimizin örnek hayatının rehber alınması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasının ardından Müftü Işık tarafından program kapsamında okunan hatimlerin duası yapıldı. Yarışmada dereceye giren hükümlülere ödülleri ise protokol üyeleri tarafından verildi.

ÜRETİM SAHALARI VE MESLEKİ EĞİTİMLER İNCELENDİ

Törenin ardından Gemlik İlçe Müftüsü Abdullah Işık ve beraberindeki heyet, Kurum Müdürü Gürsel Beliye eşliğinde ceza infaz kurumunun üretim sahalarını gezdi. Ziyarette, hükümlülerin topluma kazandırılması, meslek edinmeleri ve tahliye sonrası hayata hazırlanmaları amacıyla yürütülen mesleki eğitimler ile üretim faaliyetleri hakkında bilgi verildi.