Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm bloklarını içeren bölgede başlayan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi; ardından mahalle sakinlerini ve esnafı da selamladı.

KAYSERİ (İGFA) - Yaklaşık 3 kilometreyi kapsayan yeni yollarda, 9 bin metrekare yaya yolu ve otopark çalışması ile 7 bin 200 metre de bordür çalışması yapıldı.

Melikgazi'de ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi için birçok mahallede çalışmaların aralıksız devam ettiğini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak birçok bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyoruz. Battalgazi (Küçükali) Mahallesi 2. etap kentsel dönüşüm projemizdeki bloklarımız bitti. Altyapı faaliyetleri gerçekleştirildi. Doğalgazı, suyu, elektriği kanalizasyonu, telefon ve yağmur suyu hattı olmak üzere bütün alt yapı çalışmaları bittikten sonra da kaldırım ve asfalt çalışması yapıyoruz.

Bölgede bir kısım asfalt çalışması bitti geriye kalan kısımların da asfaltı yapılıyor. Burada yaklaşık 1000 dairelik bir kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Burası bitti çok az kaldı. 2. etap bittikten sonra da 3. etap ve 4. etap çalışmalarını başlatacağız. Dolayısıyla bu mahallemiz çok daha güzel bir hale geliyor. Cenab-ı Allah buradan daire alan hak sahiplerine sağlık ve huzur içerisinde oturmalarını nasip etsin. Özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yollarımız hayırlı olsun.” dedi.