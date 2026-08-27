Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla hazırladığı etkinliklerle dolu program dahilinde Bursalıları, bu kez Türk Sanat Müziğiyle buluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 30 Ağustos Zafer Haftası'na özel etkinlik programı hazırladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu kent sathına yayacak etkinlikler çerçevesinde Kültürpark Göl Kenarı'nda planlanan konserlerin ikincisi icra edildi. Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen gecede, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri okundu. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Bursalılar, bayram coşkusunu pekiştiren etkinlikler için Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kültürpark'taki konserler, 27 Ağustos Perşembe (bugün) saat 20.30-22.30'da Türk Halk Müziği konseriyle devam edecek. Program, 28 Ağustos Cuma akşamı Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası'nın sahne almasıyla son bulacak.

30 AĞUSTOS'TA ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

Bursa'da 6 gün sürecek etkinlikler çerçevesinde 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'da Heykel'den başlayan ve Altıparmak üzerinden Bursa Millet Bahçesi'ne uzanan Zafer Bayramı Yürüyüşü organize edilecek. Yürüyüşün sona erdiği noktada saat 21.00'da ünlü sanatçı Elif Buse Doğan 'Zafer Bayramı' konserinde sahne alacak. Bursalılar, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde zafer coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşayacak.