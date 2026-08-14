Türkiye genelinde konut satışları Temmuz 2026'da geçen yılın aynı ayına göre gerilerken, Ağrı ters yönde hareket etti. Kentte temmuz ayında 414 konut satılırken satışlar hazirana göre yüzde 8,7, geçen yılın aynı ayına göre ise yaklaşık yüzde 27,8 arttı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - TÜİK'in Temmuz 2026 Konut Satış İstatistiklerine göre Türkiye genelinde 123 bin 603 konut satışı gerçekleşirken, Ağrı'da satış sayısı 414'e ulaştı. Haziran ayında kentte 381 konut satılmıştı. Böylece Ağrı'daki konut satışları bir ayda 33 adet artarak yaklaşık yüzde 8,7 yükseldi. Temmuz 2025'te Ağrı'da 324 konut satıldığı dikkate alındığında yıllık artış da yaklaşık yüzde 27,8 olarak hesaplandı.

Ağrı'da 2026'nın ilk yedi ayında toplam 2 bin 250 konut satıldı. Temmuz ayındaki 414 konutluk satış, yılın ilk yedi aylık dönemindeki en yüksek aylık rakam oldu. Ocakta 302, şubatta 327, martta 277, nisanda 331, mayısta 218, haziranda 381 ve temmuzda 414 konut satışı gerçekleşti.

TÜRKİYE GERİLERKEN AĞRI POZİTİF AYRIŞTI

Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 azalmasına karşın Ağrı'daki artış dikkat çekti. Kentteki yıllık yükselişin yaklaşık yüzde 28 seviyesine ulaşması, Ağrı'nın ülke genelindeki düşüş eğiliminden ayrıştığını ortaya koydu.

Türkiye genelinde temmuz ayında satılan 123 bin 603 konutun 42 bin 529'unu ilk el, 81 bin 74'ünü ikinci el konutlar oluşturdu. İpotekli satış sayısı 23 bin 888, diğer satışlar ise 99 bin 715 olarak kayıtlara geçti.

Ağrı'nın temmuz ayında gerçekleştirdiği 414 konutluk satış, Türkiye genelindeki toplam satışların yaklaşık yüzde 0,33'üne karşılık geldi.

Temmuz ayı verilerine göre Doğu Anadolu'daki bazı illerde Elazığ'da 1.093, Van'da 909, Erzurum'da 820, Malatya'da 730, Bitlis'te 538, Kars'ta 419 ve Ağrı'da 414 konut satıldı. Bu tabloyla Ağrı, bölgedeki satışlarda 7'nci sırada yer alırken Kars ile arasındaki fark yalnızca 5 konut oldu. Ağrı'da yılın ilk yedi aylık döneminde aylık ortalama yaklaşık 321 konut satışı gerçekleşirken, temmuz ayı 414 konutla yılın en hareketli dönemi oldu. Veriler, Türkiye genelinde konut satışlarının gerilediği bir dönemde Ağrı'da konut piyasasının pozitif yönde ayrıştığını gösterdi.