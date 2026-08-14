İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalandığını ve bugün Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine yönelik uluslararası operasyonlar kapsamında aranan Serkan Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın paylaşımında, Kurtuluş'un 'tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla yağma ve zincirleme şekilde tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede arandığı belirtildi.

Kurtuluş'un yakalanması ve Türkiye'ye iadesi; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Dışişleri ve Adalet Bakanlıklarının koordinasyonunda gerçekleştirildi.

'DEVLETİMİZDEN KAÇAMIYORLAR'

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Paylaşımda, 'Nereye saklanırlarsa saklansınlar, organize suç örgütleri devletimizden kaçamıyor' mesajı verilirken, vatandaşların huzurunu bozan ve gençlerin geleceğini tehdit eden suç örgütlerine karşı mücadelenin devam edeceği belirtildi.

'Organize Suç Örgütü Elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Ülkemize Getiriliyor'



Nereye Saklanırsa Saklansınlar, Organize Suç Örgütleri Devletimizden Kaçamıyor. Bugün de organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getiriliyor.



Emniyet Genel Müdürlüğü: pic.twitter.com/NugOzZOubP — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 14, 2026

Bakanlık, operasyon ve iade sürecinde görev alan emniyet birimlerini ve personeli tebrik ederken, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı görevlilerine de teşekkür etti.