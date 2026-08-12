Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya sağladığı güçlü destek, ulusal ve uluslararası arenada başarılarla karşılık bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kağıtspor'un farklı branşlarda mücadele eden sporcuları, son iki haftada Türkiye'den Avrupa ve Dünya şampiyonalarına uzanan organizasyonlarda elde ettikleri derecelerle büyük bir gurur yaşattı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un son iki haftada elde ettiği başarılarda karate branşı öne çıktı. 31 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Manisa'da düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Kulüpler Takım Karate Şampiyonası'nda Büyük Bayanlar Kumite Takımı üst üste 4'üncü, Büyük Erkekler Kumite Takımı ise üst üste 3'üncü kez Türkiye Kulüpler Şampiyonu oldu.

Finalde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşan Büyük Bayanlar Takımı rakibini 2-0, Büyük Erkekler Takımı ise 3-1 mağlup ederek şampiyonluk serisini sürdürdü.

Kağıtsporlu milli judocular, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Büyükler Judo Balkan Şampiyonası'ndan 4 madalyayla döndü. Samet Kaydu ve Tunahan Tutar altın madalya kazanarak Balkan şampiyonu olurken, Berkay Aydın gümüş, Zeynep Betül Sarıkaya ise bronz madalyanın sahibi oldu.

DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA 3 ALTIN

Mavi-Beyazlı sporcuların dünya arenasındaki başarısı İsveç'te de devam etti. 5-9 Ağustos tarihlerinde Lindesberg'de gerçekleştirilen Judown Dünya Şampiyonası'nda T21 52 kilogramda Ferda Firuze Şevval Devrim, T21 81 kilogramda Doğukan Coşar ve T23 81 kilogramda Talha Ahmet Erdem dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kağıtsporlu üç sporcu da altın madalyayı boynuna takarak önemli bir başarıya imza attı.

AVRUPA'DA HEDEFİ 12'DEN VURDULAR

Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlenen Avrupa Atıcılık Federasyonu U23 Avrupa Şampiyonası da Kağıtsporlu sporcuların başarılarına sahne oldu. Trap Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden Egemen Ağca Avrupa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Ağca, elde ettiği bu dereceyle kariyerindeki ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

Trap kadınlarda mücadele eden Nisa Nur Aydemir ise Avrupa ikinciliğini elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. Atıcılık branşındaki başarı Konya'da da sürdü. 7-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen İbrahim Karasar Trap Zafer Kupası'nda Nedim Tolga Tunçer Büyük Erkeklerde üçüncü, İlia Naz Uzun Genç Bayanlarda ikinci oldu. Murat İlbilgi, Nedim Tolga Tunçer ve Taner Öner'den oluşan Büyük Erkekler Takımı ise şampiyonluğa ulaştı.