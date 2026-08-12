Pelitli Gençler Birliği, Süper Amatör Lig'de BAL Ligi hedefiyle sezona hazırlanıyor. Başkan Bekir Yılmaz, 'Güçlü bir kadro kurduk, hedefimiz BAL' derken Pelitli Stadı için de yetkililere çağrıda bulundu.

Mesut IŞIK / KOCAELİ (İGFA) - 5 yıl önce Pelitli Mahallesi Muhtarı Fuat Atabey ve arkadaşları tarafından kurulan Pelitli Gençler Birliği, kısa sürede önemli bir başarıya imza attı.

Geçtiğimiz sezon 1. Amatör Küme'de şampiyon olarak Süper Amatör Lig'e yükselen Pelitli temsilcisi, şimdi gözünü BAL Ligi'ne çevirdi.

Kurucu Başkan Fuat Atabey'in Pelitli Mahallesi Muhtarı olmasının ardından kulüp başkanlığına getirilen iş insanı Bekir Yılmaz, yeni sezon öncesi iddialı konuştu.

Başkan Yılmaz, '5 yıl önce Fuat Atabey ile birlikte kendi imkânlarımızla kulübümüzü kurduk. Geçen sezon 1. Amatör Küme'de şampiyon olduk. Bu sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edeceğiz. BAL Ligi'ne yükselmek için yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte güçlü bir kadro kurduk' dedi.

PELİTLİ STADI İÇİN ÇAĞRI

Sportif hedeflerinin yanı sıra stat sorununa da dikkat çeken Yılmaz, geçen sezon ışıklandırma yetersizliği nedeniyle iç saha maçlarını Tavşancıl Stadı'nda oynamak zorunda kaldıklarını söyledi.

'Stadımız mahallemizde olmasına rağmen imkanlarından yararlanamıyoruz. Malzemelerimizi koyacak bir yerimiz bile yok. İdman ve maç günlerinde büyük sıkıntılar yaşıyoruz' diyen Yılmaz, yeni sezonda maçlarını kendi sahalarında oynamak istediklerini belirtti.

Gebze Belediyesi'ne çağrıda bulunan Başkan Bekir Yılmaz, Pelitli Stadı'nın ışıklandırmasının gece maçlarına uygun hale getirilmesini istedi. Yılmaz ayrıca stat çevresinde sporcuların ve misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir büfe yapılmasını talep etti.