Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için geri sayım sürerken Halk Koşusu kayıtları başladı. 20 Eylül 2026'da 2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de 6'ncı kez koşulacak Uluslararası Kayseri Yarı Maratonda katılımcılar 10K ve 21K kategorilerinin yanı sıra Halk Koşusunda ter dökecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın gayret ve girişimleri ile Kayseri'nin, spor alanındaki iddiasını uluslararası organizasyonlarla güçlendirmeye devam ederken Spor A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu heyecanı yaklaşıyor.

2029 Dünya Spor Başkenti Kayseri'de, altıncı kez sporcuları aynı start çizgisinde buluşturmaya hazırlanan, 20 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için 10 kilometre ve 21 kilometre kategorilerinde kayıtlar sürerken Halk Koşusu kategorisinde de kayıtlar açıldı.

Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkentliği vizyonuna güç katacak organizasyon, her yıl artan katılımcı sayısı ve uluslararası ilgisiyle öne çıkıyor. 2025 yılında 19 ülkeden yüzlerce yabancı sporcunun katıldığı maraton, Türkiye'nin dört bir yanından elit atletleri de ağırlayarak önemli bir spor platformu haline geldi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde yürütülen spor yatırımları ve projeler sayesinde Kayseri; Avrupa Spor Şehri ünvanı ve Altın Bayrak Ödülü gibi önemli başarılarına 2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını da ekleyerek uluslararası spor vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Bu çerçevede geleneksel hale gelen yarı maraton, kentin spor turizmi ve marka değerine önemli katkı sağlıyor.

Her yaştan sporseveri, şehrin enerjisini birlikte yaşamaya ve bu büyük spor şöleninin bir parçası olmaya davet eden Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

Her yıl şehrin kültürel değerlerinin maraton teması olarak belirlendiği geniş çaplı etkinlikte, kentin güzellikleri tüm dünyaya tanıtılırken, profesyonel ve amatör koşucuları maraton çatısı altında buluşturarak katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor.