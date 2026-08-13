İzmit Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Fevzi Çakmak Mahallesi Voleybol Turnuvası, büyük bir heyecanla başladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların keyifli vakit geçirmesine ve mahalle sakinlerinin bir araya gelerek sosyalleşmesine katkı sağlayan etkinliklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Fevzi Çakmak Mahallesi'nde düzenlenen voleybol turnuvası, sporseverleri bir araya getirdi. Turnuva, iki gün boyunca çekişmeli müsabakalara sahne olacak.

Turnuvayı takip ederek mahalle sakinleriyle bir araya gelen Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Zuhal Tırka, mücadele eden tüm takımlara başarılar diledi. Büyük heyecana sahne olması beklenen turnuvanın final müsabakaları bu akşam oynanacak. Final karşılaşmalarının ardından düzenlenecek ödül töreninde, turnuvaya katılan sporculara madalyaları takdim edilecek.