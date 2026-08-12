Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün genç yüzücüleri İdil Bengisu Tunçbilek, Hatice Kübra Toker ve Irmak Çetinkaya, 17-23 Ağustos 2026 tarihlerinde Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek 1. Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda (EDYG 2026) yüzme branşında Türkiye'yi temsil edecek.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlara imza atan işitme engelli yüzücüleriyle bir kez daha Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşıyor. Kulüp sporcuları İdil Bengisu Tunçbilek, Hatice Kübra Toker ve Irmak Çetinkaya, Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilecek Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda milli formayla mücadele edecek.

Avrupa Deaf Spor Organizasyonu (EDSO) tarafından düzenlenen ve ilk kez gerçekleştirilecek European Deaf Youth Games 2026, 17-23 Ağustos tarihleri arasında Hannover'de genç işitme engelli sporcuları bir araya getirecek. Organizasyonda atletizm, badminton, basketbol 3x3, plaj voleybolu, futsal, oryantiring, masa tenisi, tenis ve yüzmenin de aralarında bulunduğu çeşitli branşlarda müsabakalar gerçekleştirilecek.

Oyunların yüzme müsabakalarında sporcular; serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek kategorilerinin yanı sıra bayrak yarışlarında da mücadele edecek. EDSO'nun yayımladığı teknik düzenlemeye göre yüzme yarışmaları, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanmasını ve Avrupa düzeyinde gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan resmi bir gençlik organizasyonu niteliği taşıyor.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları daha önce de Deaf yüzme branşında önemli derecelere imza attı. 2026 yılının başında Antalya'da düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takımlar Yarışması'nda Irmak Çetinkaya 50, 100 ve 200 metre kurbağalamada Türkiye birinciliği, 50, 100 ve 200 metre serbest ile 50 metre kelebekte ise Türkiye ikinciliği elde etti. İdil Bengisu Tunçbilek ise 50, 100, 200, 400 ve 800 metre serbest ile 200 metre karışıkta Türkiye birincilikleri kazandı. Hatice Kübra Toker de 50 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 400 metre serbest ve 200 metre karışıkta ikincilik, 50 metre sırtüstünde ise üçüncülük elde etti.

Üç başarılı sporcu, şimdi bu birikimlerini Avrupa sahnesine taşıyarak Hannover'de Türkiye adına kulaç atacak. Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, 17-23 Ağustos tarihlerindeki Avrupa İşitme Engelliler Gençlik Oyunları'nda hem Eskişehir'i hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek.