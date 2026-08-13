KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocukların ve gençlerin yaz dönemini verimli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla sürdürülen eğitim faaliyetlerini yerinde incelemeye devam ediyor.

Sultan Alparslan Bilgehane'yi ziyaret eden Başkan Altay, burada eğitim gören öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin çalışmalarını yakından inceleyen Başkan Altay, çocukların sorularını da cevapladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak çocukların akademik, sosyal, kültürel ve manevi yönden gelişimlerine katkı sunacak çalışmalara büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Altay, 'Sultan Alparslan Bilgehanemizi ziyaret ederek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle bir araya geldik. Gençlerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunan, bilgi ve değerlerle donanmış nesiller yetiştiren Bilgehanelerimiz yaz etkinliklerinin ardından eğitimlerine eğitim-öğretim yılı içinde de devam edecek' dedi.

Başkan Altay, daha sonra Meram Karaciğan Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan öğrencilerle buluştu. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Altay, yaz dönemini eğitimle değerlendiren çocuklara başarılar diledi. Çocukların yaz aylarında öğrendikleri Kur'an Kerim'i sürekli okumaya devam etmelerini tavsiye eden Başkan Altay, kurslarda emeği geçen tüm hocalara ve Müftülük çalışanlarına teşekkür etti.