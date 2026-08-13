Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK), Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2026-2027 sezonunda amatör liglere yönelik açıkladığı yeni düzenlemelere tepki gösterdi. Filiz ve vize lisans ücretlerinin 500 TL'ye yükseltilmesini eleştiren TASKK, düzenlemelerin yeniden değerlendirilmemesi halinde amatör liglerin başlamama riski bulunduğunu açıkladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu, TFF'nin 2026-2027 futbol sezonunda amatör liglerde uygulanacağını duyurduğu yeni düzenlemelere ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı.

TASKK, özellikle lisans ücretleri, yaş uygulamaları, kulüp tescilleri ve Türkiye şampiyonalarındaki mali yükümlülüklerin amatör kulüpler açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu belirterek, kararların yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

FİLİZ VE VİZE ÜCRETİ 500 TL'YE ÇIKTI

Açıklamada, önceki sezonlarda filiz ve vize işlemlerinden ücret alınmadığı, 2023-2024 sezonunda 20 TL olarak uygulanan ücretin 2025-2026 sezonunda 150 TL'ye yükseldiği hatırlatıldı.

2026-2027 sezonunda ise bu ücretin 500 TL'ye çıkarıldığına dikkat çeken TASKK, artışın yüzde 234 seviyesinde olduğunu belirtti.

3-4 kategoride lige katılan bir kulübün ortalama 100-150 filiz ve vize lisansı işlemi yaptığı varsayımıyla, yalnızca bu kalemin kulüplere 75 bin TL'ye kadar ek maliyet getireceği ifade edildi.

TASKK, filiz ve vize lisans işlemlerinden yeniden ücret alınmamasını istedi.

'AMATÖR KULÜPLER SOSYAL SORUMLULUK PROJESİDİR'

Amatör futbolun yalnızca sportif bir faaliyet olmadığı vurgulanan açıklamada, amatör kulüplerin mahalle, köy ve ilçe kültürünün önemli bir parçası olduğu belirtildi. Kulüplerin zayıflamasının çocukların sporla buluşabileceği güvenli alanların azalmasına yol açacağı ifade edilerek, 'Türk futbolunun temeli amatör kulüplerdir' mesajı verildi.

TASKK, TFF'yi amatör spor kulüplerinin üst kuruluşlarının görüşlerini dikkate almaya ve yeni düzenlemeleri ortak akıl çerçevesinde yeniden değerlendirmeye davet etti.

KULÜP TESCİLLERİ YENİDEN BAŞLATILSIN

Açıklamada, yaklaşık bir buçuk yıldır yapılmadığı belirtilen kulüp tescillerinin yeniden başlatılması da talep edildi. Özellikle kulüp sayısının düşük olduğu Anadolu illerinde yeni kulüplerin kurulmasının teşvik edilmesi gerektiğini belirten TASKK, sahası bulunmayan büyükşehirlerde sınırlama yapılabileceğini ancak Anadolu'da kulüp kurmak isteyenlerin önünün açılması gerektiğini savundu.

BAL ve alt yaş kategorilerindeki Türkiye şampiyonalarında grup ve yarışma şartlarının eşit ve adil olması gerektiği belirtilen açıklamada, daha önce kulüplere sağlanan maddi desteklerin kaldırılması da eleştirildi.

TASKK, teminat ve katılım ücretlerindeki artışların kulüpler üzerindeki yükü artırdığını belirterek, Türkiye şampiyonalarına katılan kulüplere maddi desteklerin yeniden sağlanmasını istedi.

Ayrıca 28 Temmuz 2026'da TASKK yetkilileri ile TFF Amatör İşler Kurulu arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda, mevcut amatör kulüplerin yerine getirmekte zorlanacağı kriterlerin yeniden değerlendirilmesi ve uygulamadan kaldırılan hususların yeni bir bildiriyle açıklanması talep edildi.

'LİGLERİN BAŞLAMAMA RİSKİ VAR'

TASKK açıklamasının en dikkat çekici bölümünde ise uyarının boyutu ortaya konuldu. Filiz ve vize lisans ücretlerinin kaldırılmaması, kulüp vize işlemleri başta olmak üzere diğer ücretlerin makul seviyeye çekilmemesi ve özellikle 1. ve 2. Amatör Küme'deki yaş uygulamalarının düzeltilmemesi halinde bu sezon amatör liglerin başlamama riski bulunduğu belirtildi.

TASKK, 'Amatör futbol olmazsa ne profesyonel futbol olur ne de her kategoride milli takım olur' mesajıyla TFF yetkililerine çağrıda bulunarak, amatör futbolun sürdürülebilirliği için kararların yeniden gözden geçirilmesini istedi.