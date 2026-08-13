ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı'nın 12 Ağustos 2026 tarihli ve 11606 sayılı Kararı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan belirli motorin türlerinin ÖTV tutarları yeniden düzenlendi.

Buna göre motorinde ÖTV uygulaması dönemler halinde şöyle olacak:

13-31 Ağustos 2026: 0 TL/litre

1-30 Eylül 2026: 3 TL/litre

1-31 Ekim 2026: 6 TL/litre

1-30 Kasım 2026: 9 TL/litre

1-31 Aralık 2026: 12 TL/litre

1 Ocak 2027 ve sonrası: 13,9006 TL/litre

ÖTV KADEMELİ ARTACAK

Kararla birlikte motorin üzerindeki ÖTV yükünün bir anda değil, aylık kademeler halinde artırılması öngörüldü. Böylece ağustos ayının kalan bölümünde motorin için söz konusu ÖTV tutarı sıfır olarak uygulanırken, eylül ayından itibaren her ay litre başına 3 TL artışla devam edecek.