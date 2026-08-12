Konya Karatay'da geleneksel olarak düzenlenen Düz Bisiklet Yarışı'nın 11'incisi için kayıtlar başladı.

KONYA (İGFA) - Olimpiyat Parkı önünden 1,6 kilometrelik parkurda düzenlenecek yarışma, kız ve erkek olmak üzere 6-8, 9-11 ve 12-14 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya katılmak isteyen sporcuların ön kayıt işlemleri 21 Ağustos Cuma günü mesai bitimine kadar Yanıbaşımda Karatay Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek.

Başvurularını tamamlayan yarışmacıların kesin kayıt işlemleri ile kask, tişört ve numara etiketi teslimi yarış günü 15.30-16.30 saatleri arasında başlangıç noktasında kurulacak kayıt masasında gerçekleştirilecek. Kesin kayıt sırasında katılımcılardan sağlık beyanı ile veli muvafakatnamesi alınacak. Yarış saat 17.00'de başlayacak.

Olimpiyat Parkı önünden başlayacak yarış, park çevresinde oluşturulan yaklaşık 1,6 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Yarış güzergâhı; Sarıhoca Caddesi, Emaye Sokak, Taşra Karaaslan Caddesi ve Asarçay Caddesi üzerinden devam edecek.

Yarışmacıların ihtiyaçları için yarış alanında bir bisiklet bakım istasyonu ve iki giyinme kabini de yer alacak. Yarışın güvenli, düzenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için organizasyonda 50 polis, 10 hakem, 20 zabıta personeli ve 1 ambulans görev yapacak.

Yarışma sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli ödüller verilecek. Organizasyon boyunca yarışmaya katılan tüm sporcular ile etkinlik alanındaki misafirlere çeşitli ikramlarda bulunulacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların sporla gelişimlerini destekleme noktasında geleneksel hale gelen Düz Bisiklet Yarışı'na tüm bisiklet tutkunlarını davet etti.