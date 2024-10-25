Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"