Türk Altın İşletmeleri AŞ, Diyadin'deki Mollakara Altın Madeni Projesi'nde ilk dökümü gerçekleştirirken yıl sonuna kadar yaklaşık 32 bin ons üretim hedeflediğini açıkladı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Türk Altın İşletmeleri AŞ, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yürütülen Mollakara Altın Madeni Projesi'nde üretim sürecinin başladığını ve ilk altın dökümünün başarıyla tamamlandığını duyurdu. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre ilk üretimde 7 bin 474 gram altın elde edildi.

Şirket, üretim faaliyetlerinin planlanan program doğrultusunda sürdürülmesiyle 2026 yılının sonuna kadar yaklaşık 32 bin ons altın üretmeyi hedefliyor. Bu miktar, yaklaşık 995 kilogram altına karşılık geliyor.

MOLLAKARA'DA 471 BİN ONS REZERV TAHMİNİ

Mollakara Altın Madeni Projesi'nin görünür ve muhtemel altın rezervinin toplam 471 bin ons seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Rezervin ekonomik büyüklüğü, ons fiyatının 4 bin dolar kabul edilmesi hâlinde yaklaşık 1 milyar 884 milyon dolarlık brüt hasılat potansiyeline ulaşıyor. Bu hesaplama, üretim ve işletme giderleri düşülmeden rezerv miktarı ile varsayılan altın fiyatının çarpılmasına dayanıyor.

Diyadin'de ilk altının üretilmesiyle birlikte Mollakara Projesi'nde hazırlık döneminden fiilî üretim aşamasına geçilmiş oldu. Projenin üretim kapasitesinin yanı sıra Ağrı ekonomisine, istihdama ve bölgedeki ticari hareketliliğe sağlayacağı katkılar da yakından takip edilecek.