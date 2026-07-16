Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile YTM'nin malvarlığının korunmasına, zamanaşımına uğrayan emanet ve alacakların iadesine ve başvuru süreçlerine ilişkin yeni hükümler getirildi. İade başvuruları e-Devlet üzerinden yapılması esas olacak.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte YTM'nin malvarlığının amacı dışında kullanılamayacağı, teminat gösterilemeyeceği, kamu alacakları dahil olmak üzere haczedilemeyeceği, rehnedilemeyeceği, iflas masasına dahil edilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı hükme bağlandı.

TAKASBANK'A YENİ GÖREV

Düzenlemeyle, kaydileştirilmiş olup olmadığına bakılmaksızın YTM'ye emaneten devredilen tüm emanet ve alacaklara ilişkin tedbir, haciz ve benzeri idari ve adli taleplerin Takasbank tarafından yerine getirilmesi kararlaştırıldı.

Takasbank, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlemler hakkında YTM'ye aylık olarak bilgi verecek. Söz konusu işlemler ayrıca YTM'nin ilgili raporlarına dahil edilecek.

Yönetmelikte yapılan değişiklikle yatırım kuruluşlarının, bir önceki yılda zamanaşımına uğrayan emanet ve alacaklara ilişkin hak sahiplerinin kimlik bilgileri, adresleri ve haklarının faiz, kâr payı ile diğer getirileriyle ulaştığı tutarları içeren listeyi her yıl şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank'a göndermesi zorunlu hale getirildi.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VARLIKLARIN İADESİNDE YENİ DÜZENLEME

Yeni düzenlemeye göre YTM'ye devredilen emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde; sermaye piyasası araçları, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden,

Nakit varlıklar ise dağıtılan nema tutarıyla birlikte hak sahiplerine iade edilecek. İade başvurularının e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapılması esas olacak. Elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından duyurulacak.

ESKİ HESAPLARA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI DÜZENLEMESİ

Düzenleme kapsamında, faaliyetleri daha önce sürekli durdurulmuş ve hesapları başka bir yatırım kuruluşuna devredilmemiş yatırım kuruluşlarına ait müşteri emanet ve alacaklarında zamanaşımı süresinin belirlenmesine ilişkin yeni hükümler getirildi. Buna göre, Takasbank ve/veya MKK nezdinde son işlem tarihinin bulunmaması halinde zamanaşımı hesabında; faaliyet durdurma, tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararlarından en eski tarih esas alınacak.

Ayrıca özel fon kapsamındaki bazı aracı kurumlardaki yatırımcılara ait belirli alacak ve emanetlerin zamanaşımı sürelerine ilişkin geçici düzenleme yapıldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, zamanaşımına uğrayan varlıkların iadesine yönelik yeni başvuru usul ve esasları yürürlüğe girene kadar mevcut uygulamanın devam edeceği belirtildi.

Buna göre, yeni başvuru düzenlemeleri yürürlüğe girmeden önce yapılan başvurular, devam eden başvurular ve postaya verilmiş ancak YTM tarafından henüz alınmamış başvurular için eski hükümler uygulanmaya devam edecek.

SPK tarafından hazırlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütecek.