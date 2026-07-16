Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık yüzde 9,55 artarken, aylık bazda yüzde 9,02 azaldı.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre Tarım-ÜFE, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 7,73, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,55 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 37,44 yükseldi.

Sektör bazında değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 9,57, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve destekleyici hizmetlerde ise yüzde 0,18 düşüş kaydedildi. Ana gruplar incelendiğinde, tek yıllık bitkisel ürünlerde aylık yüzde 15,55, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 azalış gerçekleşirken, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,49 artış görüldü.

SEBZE GRUBU YILLIK ARTIŞTA ÖNE ÇIKTI

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 60,71 artışla 'sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular' oldu.

Aylık bazda ise en fazla düşüş yüzde 27,64 ile tropikal ve subtropikal meyveler grubunda gerçekleşti.

Verileri Haziran ayında tarım ürünleri üretici fiyatlarında aylık gerileme yaşanırken, yıllık bazda artış eğiliminin sürdüğünü ortaya koydu.