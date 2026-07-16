Rus üreticiler ile Türk iş dünyası arasındaki ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Rusya Ulusal Tanıtım Merkezi için yeni işletmeci seçimi süreci başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - 2022 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren merkez; Rus markalarının tanıtılması, ihracat potansiyeline sahip şirketlerin desteklenmesi, iş bağlantılarının kurulması ve Rus üreticilerin Türk pazarındaki varlığının güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütüyor.

İşletmeci seçimine; ürünlerin uluslararası pazarlarda tanıtılması, ihracat kanallarının geliştirilmesi ve iş etkinliklerinin organizasyonu alanlarında deneyime sahip tüzel kişiler başvurabilecek. Başvurular, 20 Temmuz 2026 saat 09.00'dan 15 Eylül 2026 saat 18.00'e kadar (Moskova saatiyle) kabul edilecek.

TÜRKİYE, RUSYA İÇİN ÖNEMLİ TİCARET ORTAKLARINDAN BİRİ

Rusya İhracat Merkezi verilerine göre Türkiye, Rusya'nın önemli ticaret ve ekonomik ortakları arasında yer alıyor. 2025 yılında Rus tarım ürünlerinin Türkiye'ye ihracatı yüzde 9 artarak 3,8 milyar dolara ulaştı.

Rusya İhracat Merkezi Genel Müdürü Aleksey Solodov, Türkiye'nin Rusya için stratejik ortaklardan biri olduğunu belirterek, Rus şirketlerinin Türk pazarına girişlerini kolaylaştıracak yeni fırsatlar oluşturmak ve iki ülke arasındaki uzun vadeli iş birliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Rusya Ulusal Tanıtım Merkezi, Rus üreticiler ile Türk iş dünyası arasında bir köprü görevi üstlenerek ürünlerin tanıtımından potansiyel iş ortaklarıyla doğrudan bağlantı kurulmasına kadar çeşitli alanlarda destek sağlıyor.

Merkez kapsamında; Rus üreticilerin ürünlerinin 'Made in Russia / Rusya'da Üretildi' ulusal markası altında tanıtılması, Rus şirketlerinin ihracat kapasitelerinin uluslararası alıcılara sunulması, B2B görüşmeleri, müzakereler ve sektörel etkinliklerin düzenlenmesi, Türk ticaret zincirleri, distribütörler ve alıcılarla iş birliklerinin geliştirilmesi, Rus markaları için Türkiye pazarında sürdürülebilir tanıtım kanallarının oluşturulması faaliyetlerinin yürütülmesi planlandı.

Ulusal marka 'Made in Russia', Rus şirketlerinin yurt dışındaki bilinirliğini artırmayı ve yabancı ortakların Rus ürünlerine duyduğu güveni güçlendirmeyi hedefleyen önemli bir araç olarak değerlendirildi.

8 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Tanıtım Merkezi yalnızca bir sergi alanı olarak değil, aynı zamanda aktif bir iş geliştirme platformu olarak faaliyet yürütüyor. Merkezlerde şirket sunumları, iş görüşmeleri, potansiyel ortak toplantıları, tadım etkinlikleri ve sektör buluşmaları gerçekleştiriliyor.

Rusya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine, yeni tedarik zincirlerinin kurulmasına ve iş bağlantılarının artırılmasına katkı sağlamak isteyen şirketlerin sürece katılması bekleniyor.