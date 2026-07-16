Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk altı ayına ilişkin serbest bölgeler verilerini açıkladı. Türkiye genelindeki 19 serbest bölgede faaliyet gösteren 1.942 firma yaklaşık 87 bin kişiye istihdam sağlarken, Ege Serbest Bölgesi 1,688 milyar dolarlık ihracatla liderliğini korudu.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin serbest bölgeler performansını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre, Türkiye'deki 19 serbest bölgede 477'si yabancı olmak üzere toplam 1.942 kullanıcı firma faaliyet gösterirken, bu firmalar 86 bin 909 kişiye doğrudan istihdam sağladı.

Bakanlık verilerine göre serbest bölgelerde toplam 2.803 faaliyet ruhsatı bulunurken, bunların 2.102'si yerli, 701'i ise yabancı kullanıcılara ait oldu. Üretim konulu faaliyet ruhsatlarının toplam ruhsatlar içindeki payı ise bir önceki yıla göre yaklaşık 1 puan artarak yüzde 44,6'ya yükseldi.

İhracatta en güçlü performansı Ege Serbest Bölgesi sergiledi. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 125 milyon dolar artışla 1 milyar 688 milyon dolara ulaştı. Böylece Ege Serbest Bölgesi, serbest bölgelerin toplam ihracatının yüzde 25,7'sini tek başına gerçekleştirdi.

Bursa Serbest Bölgesi ise ihracatını yüzde 33 artırarak 1 milyar 25 milyon dolara yükseltirken, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi yüzde 31,9 artışla 284 milyon dolara, Avrupa Serbest Bölgesi ise yüzde 10,3 artışla 642 milyon dolara ulaştı.

Açıklamada, başta Batı Anadolu, Trabzon ve Bursa Serbest Bölgeleri olmak üzere toplam 7 serbest bölgede ihracatın yüzde 10'un üzerinde arttığı belirtildi.

Öte yandan Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile yaptığı ticarette toplam 3,19 milyar dolarlık hacme ulaşarak serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 22,2'sini tek başına oluşturdu. Adana-Yumurtalık, Batı Anadolu ve Trabzon Serbest Bölgelerinde ise ticaretin dört yönünün tamamında artış kaydedildiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ve 'Ticaretin Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, serbest bölgelerin yüksek katma değerli üretim yapan ve teknoloji odaklı stratejik ihracat merkezlerine dönüştürülmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.