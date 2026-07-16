Türkiye'de saatçilik sektörünün önde gelen şirketlerinden Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ('Saat&Saat'), Borsa İstanbul'da gerçekleşen gong töreniyle borsada işlem görmeye başladı.

İSTANBUL (İGFA) - Dünyaca ünlü 30'dan fazla markayı portföyünde barındıran Türkiye'nin önde gelen saatçilerinden Saat&Saat'in talep toplama süreci başarıyla tamamlandı.

Saat&Saat'in halka arzına başvuru sayısı 709 bin 901 olurken, 693 bin 138 yatırımcının talebi karşılandı.

Pay fiyatının 56 TL olarak belirlendiği halka arza ilişkin talep toplama sürecinde yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,78 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan ise 1,22 kat talep toplandı.

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla; 12 aylık düzeltilmiş FAVÖK marjı yüzde 32,4, 12 aylık yaklaşık cirosu 13,4 milyar TL olarak hesaplanan Saat&Saat 185 mağaza, 603 toptan satış noktası, pazaryerleri ile Türkiye dahil 45 ülkede faaliyet gösteriyor. Saat&Saat'in halka arzı, liderliğini Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ('Halk Yatırım') ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ('Garanti BBVA Yatırım') üstlendiği konsorsiyum aracılığı ile yapıldı.

Halka arzdan elde edilecek gelirin yaklaşık yüzde 20'sinin finansal borçların ödenmesinde, yaklaşık yüzde 80'inin ise işletme sermayesinde kullanılması hedefleniyor.

Saat&Saat payları, Borsa İstanbul'da 'SSAAT' koduyla işlem görüyor.