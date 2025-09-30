Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen toprak analiz çalışmaları, üreticilere rehberlik ederek hem ürün kalitesini hem de verimliliği artırıyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve üniversite iş birliğiyle kurulan Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı, Türkiye genelinden gelen örneklerle üreticilere önemli destek sunuyor. Bunun içinde organik gübre ve diğer yardımcı analizler de yer aldı.

55 İL VE 2 ÜLKEDEN 19 BİN ANALİZ YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite yerleşkesi içerisinde hayata geçirdiği Toprak, Bitki, Sulama Suyu Laboratuvarı bugüne kadar 55 il ve 2 ülkeden analizlere ev sahipliği yaptı. Laboratuvarda bugüne kadar 12 bin 700 adet toprak 5 bin 600 adet yaprak, 800 adet su ve organik gübre olmak üzere 19 bin toprak bitki ve su analizi yapıldı.

Toprak analiz sonuçlarının güvenilirliği ve üreticilere ulaşması sayesinde laboratuvara olan talep giderek artıyor. "toprak.mugla.bel.tr" adresinden üreticiler, protokol numarasıyla ya da harita üzerinden seçim yaparak kendi numune noktalarının analiz sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

DR. ÖĞR. ÜYESİ NURETTİN ÖNER: “BAŞARI ORANI YÜZDE 80’İN ÜZERİNDE”

Toprak, Bitki ve Su Analiz Laboratuvarı Sorumlusu ve Tarımsal Uygulamalar ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Öner, analiz süreçlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

“Toprak analizlerinde yaklaşık altı, bitki analizlerinde ise beş yöntem kullanıyoruz. Bir toprak numunesinin incelenmesi için bir günlük çalışma gerekiyor. Elde edilen veriler raporlanarak üreticilerimize sunuluyor ve bu analizlerin başarı oranı yüzde 80’in altına düşmüyor.”

Dr. Öner, doğru yönlendirmeler uygulandığında 1 kilogram topraktan miligram düzeyinde bitki besin elementi tespit ettiklerini vurgulayarak, bunun üretimde verimliliği artırmak için kritik önemde olduğunu söyledi.

16 TEMEL ELEMENT BELİRLENİYOR

Bitki yetiştiriciliğinde toprakta bulunması gereken 16 temel elementin sınır değerlerinin analizlerle belirlendiğini kaydeden Öner, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Analizlerin ardından üreticilere gübre önerisinde bulunuyoruz. Tercihimiz, suda çözünebilen klasik gübrelerden yana oluyor. Çünkü piyasada satılan sıvı gübrelerin maliyeti yüksek, besin içeriği ise oldukça düşük. Üreticilerimiz klasik gübre kullanıp hem toprak hem de yaprak analizi yaptırdığında başarı şansı çok yükseliyor. Ancak önerilen konsantrasyon yerine yüksek oranlarda uygulama yapıldığında hem maliyet artıyor hem de istenen verim alınamıyor.”

EKSİK ELEMENTLER VERİM VE KALİTEYİ DÜŞÜRÜYOR

Öner, toprak örnekleme dönemlerinin de ürün bazında farklılık gösterdiğini hatırlatarak, narenciyede eylül–ekim–kasım aylarında, zeytinde hasat sonrası, diğer bitkilerde ekim ya da dikimden en az bir ay önce, ağaçlarda ise uyanmadan bir ay önce örnek alınması gerektiğini ifade etti.

Laboratuvarda bugüne kadar yapılan yaklaşık 19 bin analizde özellikle çinko, bor, potasyum ve magnezyum eksikliklerinin ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çekildi.

“Herhangi bir ya da birden fazla elementin yetersizliği, ürünün verim ve kalitesini doğrudan olumsuz etkiliyor. Bu nedenle hangi elementlerin eksik olduğunun belirlenmesi için toprak ve bitki analizlerinin yapılması zorunludur.”

BAŞKAN ARAS: “ÜRETİCİMİZE BİLİMSEL DESTEK SUNUYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal üretimde bilime dayalı çalışmaların önemine dikkat çekti:

“Muğla tarımı, hem ülkemiz hem de kentimiz için stratejik öneme sahip. Biz de üniversitemizle iş birliği yaparak üreticimize bilimsel destek sunuyor, toprağın gerçek ihtiyacına uygun çözümler üretiyoruz. Amacımız hem üreticimizin maliyetlerini azaltmak hem de ürün kalitesini yükseltmek. Toprağı koruyarak verimliliği artırmak, sürdürülebilir tarımın en temel şartıdır. Bunun için de vatandaşlarımızı destekleyecek projeler üretmeye devam edeceğiz.”