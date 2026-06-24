Dünya genelinde hızla büyüyen 'Deneyim Ekonomisi', turizm sektörünün dengelerini değiştiriyor. Yeni nesil turistler destinasyondan çok yaşayacakları hikâyelere, otelden çok unutulmaz anılara odaklanıyor.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Turizm sektörü, yıllardır destinasyon, konaklama ve ulaşım ekseninde büyümesini sürdürürken, değişen tüketici beklentileri sektörün yönünü yeniden şekillendiriyor.

Uzmanlara göre artık seyahat edenler yalnızca bir yere gitmek değil, hatırlayacakları, anlatacakları ve paylaşacakları deneyimler yaşamak istiyor.

Dünya genelinde yükselen 'Deneyim Ekonomisi' yaklaşımı, turizm sektöründe de etkisini giderek artırıyor. Sektör araştırmaları, seyahat deneyimlerinin küresel ölçekte 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomik hacme ulaştığını ortaya koyarken, destinasyon seçimlerinde konaklama imkânlarından çok sunulan deneyimlerin belirleyici hale geldiğini gösteriyor.

Araştırmalara göre günümüz gezginleri yerel kültürü yakından tanımayı, hikâyesi olan aktiviteleri, kişiselleştirilmiş programları ve sosyal medyada paylaşabilecekleri özgün deneyimleri tercih ediyor. Özellikle genç kuşak turistler için 'Nerede kaldım?' sorusunun yerini 'Ne yaşadım?' sorusu alıyor.

Bu değişimle birlikte kültür turları, gastronomi rotaları, vahşi yaşam deneyimleri, festival ve etkinlik turizmi, wellness programları ile tematik eğlence merkezlerine yönelik ilgi hızla artıyor. Turizm alanında yapılan araştırmalar da deneyim odaklı pazarlama ile seyahat talebi arasında güçlü bir bağ bulunduğunu ortaya koyuyor. Ziyaretçilerin karar süreçlerinde duygusal, duyusal ve düşünsel deneyimlerin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, günümüz turizminde başarının artık yalnızca ziyaretçi sayısıyla ölçülmediğine dikkat çekiyor. Bir destinasyonun başarısında tekrar ziyaret edenlerin sayısı, deneyimlerini paylaşan ziyaretçilerin oranı ve tavsiye edilme düzeyi ön plana çıkıyor. Sektör temsilcilerine göre geleceğin turizmi, destinasyonların değil, anıların ve hikâyelerin turizmi olacak.