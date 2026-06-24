Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği konser, tiyatro, sergi ve söyleşi gibi kültür-sanat etkinlikleriyle şehrin sosyal yaşamına değer katmayı sürdürürken, yaz aylarını da anlamlı bir konser programıyla karşıladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu iş birliğinde düzenlenen 'Sezon Sonu Yaza Merhaba Konseri', Bursalıların yoğun katılımıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

İki bölümden oluşan konserde, Şef Oğuz İmrak yönetimindeki koro ile solo sanatçılar, birbirinden seçkin Türk Sanat Müziği eserlerini başarıyla seslendirdi. Zaman zaman dinleyicilerin de eşlik ettiği eserler, salonda duygu dolu anlar yaşatırken, sanatçılar konser sonunda uzun süre alkış aldı.

Programın sonunda AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, Şef Oğuz İmrak'a çiçek ve plaket takdim ederek konserin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.