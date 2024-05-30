Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği (TURİDER) Başkanı Seda Kuşvuran, Kurban Bayramı dolayısı ile tatile çıkacak olan vatandaşları uyardı. Kuşvuran, TÜRSAB'dan belgesini almış ve Kültür Turizm Bakanlığından onaylı, yasal seyahat acentelerini tercih etmelerini istedi.İSTANBUL (İGFA) - Tatil ve uçak biletlerinde taksit seçeneklerinin kaldırılması ile sektörde ciddi bir daralmanın yaşanırken TURİDER'den ciddi uyarı geldi.

İç pazarda yaşanan enflasyon, dış pazarda yaşanan kur ve vize baskısı halkımızın tatil seçeneklerini de oldukça daralttı.

Bayram sürecinde tatile çıkacak vatandaşlar için en önemli uyarılarının "tTatil simsarları ve dolandırıcılarına dikkat edin" olacağını ifade eden TURİDER Başkanı Seda Kuşvuran, "Çünkü gerek internet üzerinden, gerekse cep telefonlarına gelen mesajlar ile çok ucuz tatil seçenekleri sunuyormuş gibi suistimale açık mesajlarla kandırılıyorlar. Tüketicilerin indirimli tatil beklentileri üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcılar birçok yola başvuruyor. Lütfen bu mesajlara, linklere, web sayfalarına itibar etmeyin" dedi.

Tüm seyahat seçenekleriniz için TÜRSAB'dan (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) belgesini almış ve Kültür Turizm Bakanlığından onaylı, yasal seyahat acentelerini tercih edin, yoksa paranız ve tatiliniz çöpe gidebilir büyük mağduriyetler yaşayabilirsiniz.

Bu vesileyle tekrar tüm halkımızım mübarek kurban bayramını kutluyor, sevdikleri ve aileleriyle bir arada sağlıklı, huzurlu nice bayramlar diliyorum” dedi.