Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD) Yönetim Kurulu, Komisyon Başkanları, Sakarya Temsilciliği ve üyeleri Sapanca'da düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Dayanışma ve iş birliği vurgusunun ön plana çıktığı buluşmada, yeni üyelere de rozet takdimi yapıldı.

BURSA (İGFA) - Tüm Mühendis Kadınlar Derneği (TÜMKAD), kadın mühendislerin mesleki dayanışmasını güçlendirmek ve iletişimi artırmak amacıyla düzenlediği etkinliklere bir yenisini ekledi.

Bu kapsamda, Sapanca'da düzenlenen kahvaltı programına TÜMKAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Çetin Öztürk, TÜMKAD Sakarya İl Temsilcisi Ayten Yılmaz Yalçıner, TÜMKAD Yönetim Kurulu üyeleri Funda Geyimer, Şehnaz Uysaltürk, Ayşe Köksal, Sıla Altun Azman, Güneş Süren Arslan, TÜMKAD Üye İlişkileri Komisyon Başkanı Özlem Özer, TÜMKAD Girişimcilik İnovasyon ve Fütürizm Komisyonu Başkanı Burcu Yakıcı, TÜMKAD Sakarya İl Temsilciği üyeleri Gamze Tanak Çoşkun, Özlem Özer, Didem Çavuş katıldı.

'TEMSİLCİLİĞİMİZ ÇOK HIZLI BÜYÜYOR'

Günün açılışı, Sakarya Temsilcisi Ayten Yılmaz Yalçıner'in konuşmasıyla yapıldı. Yalçıner, temsilciliğin kısa sürede kaydettiği ilerlemeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Yönetim kurulumuz, komisyon başkanlarımız ve üyelerimizle birlikte keyifli bir sabah geçiriyoruz. Sakarya temsilciliğimiz çok hızlı büyüyor, bu da bizi ayrıca gururlandırıyor. Sizlerle burada olmak gerçekten çok güzel. Hepinize katkılarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyorum' dedi.

Ardından konuşan TÜMKAD Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ülfet Çetin Öztürk, 'Biz çalışmalarımıza Bursa merkezli olarak başladık ancak hiçbir zaman projelerimizi yalnızca Bursa sınırları içinde tutmadık. Türkiye'nin dört bir yanından projelerimiz için her gün aday başvuruları alıyoruz. Artık temsilcilerimiz ve şehirlerdeki üyelerimiz sayesinde ek bir efor sarf etmeden bile projelerimiz doğal bir şekilde yayılım gösteriyor. Bununla birlikte her şehrin kendine özgü dinamikleri var. Eğer sizlerin de özel proje fikirleri olursa, bunları yönetimimize sunmanızı isteriz. Uygun görüldüğü takdirde, her temsilciliğimiz kendi şehirlerinde bu projeleri hayata geçirebilir' ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında TÜMKAD'ın hedeflerine değinen Başkan Öztürk, derneğin Türkiye genelinde hızla büyüdüğünü ve uluslararası alanda da varlık göstermeyi amaçladıklarını belirtti.