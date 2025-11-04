İzmir Emlakçılar Odası, gayrimenkul sektörünü dijital çağa taşıyan Türkiye'nin ilk eğitim ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sistemini devreye aldı. Yeni program, hem emlak danışmanlarına hem de vatandaşlara hız, güven ve şeffaflık sunmayı hedefliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ve oda yönetimi yeni CRM sistemi lansman toplantısında basın mensuplarıyla buluştu. Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, tanıtım toplantısında sistemin sektör adına büyük bir dönüşüm olduğunu vurguladı.

Güleroğlu, özellikle emlakçıların yıllardır yaşadığı veri kayıplarının önüne geçmek için çalışma yaptıklarını belirterek, 'Emlakçılarımızın en büyük hatalarından biri alıcı ve satıcı bilgilerini ajanda ya da kâğıtlara kaydetmekti. Zamanla bu veriler kayboluyordu. Biz bu sorunu çözmek için tüm verileri tek çatı altında toplayan bir sistem oluşturduk. 5 bin 500 emlakçıyı dijital bir havuzda bir araya getirdik. Her danışman hem alıcı hem satıcı müşterilerini sisteme girecek. Arkada çalışan yapay zekâ, uygun eşleşmeleri bularak satış sürecini hızlandıracak.' diye konuştu.

Sistem sayesinde İzmir'in her noktasındaki emlakçının iş birliği yapabileceğini belirterek şu örneği vererek Güleroğlu, 'Bergama Kozak Yaylası'nda çalışan bir emlakçı, Tire ya da Ödemiş'teki meslektaşıyla aynı veritabanında buluşacak. Elindeki mülkü tüm İzmir'e pazarlayabilecek' dedi.

Projeyi Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiklerini söyleyen Güleroğlu, kısa sürede eksiklerin tamamlanacağını, hedeflerinin ise tüm ülkede kullanılacak bir CRM altyapısı kurmak olduğunu ifade etti. CRM yazılımının yanı sıra emlakçılar için kapsamlı eğitim modülleri de hazırlandı. Satış-pazarlama teknikleri, ofis yönetimi, dijitalleşme gibi başlıklardan oluşan eğitimlerin 5 Kasım'da İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 4. katında başlayacağı duyuruldu.