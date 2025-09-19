Uluslararası Dijital Enerji Fuarı (IDEE) 2025 sırasında, Çin Enerji Araştırma Derneği, Küresel Güneş Enerjisi Konseyi (GSC) ve Huawei Dijital Güç, "Tüm Senaryolara Uygun Şebeke Oluşturma Teknolojisi, Ana Güç Kaynakları Olarak Rüzgar ve Güneş Enerjisinin Hızlandırılması" temalı Küresel Düşük Karbonlu Endüstri Forumuna ev sahipliği yaptı. Forumda katılımcılar, tüm senaryoları kapsayan şebeke oluşturma girişimini ortaklaşa önerdiler.PRNewswire / SHENZHEN, Çin (İGFA) - Küresel Düşük Karbonlu Endüstri Forumu'nda, dünyanın dört bir yanından hükümet enerji departmanları, elektrik şebeke şirketleri, enerji işletmeleri, standart kuruluşları ve endüstri derneklerinden sektör liderleri bir araya gelerek yenilenebilir enerji sektörünün gelişme durumu ve gelecekteki beklentilerini, ayrıca dünya çapında tüm senaryolara uygun şebeke oluşturma teknolojisinin pratik uygulamalarını ve bunun yenilenebilir enerji sektörü üzerindeki derin etkisini tartışmak üzere bir araya geldi. Forumda katılımcılar, tüm senaryoları kapsayan şebeke oluşturma girişimini ortaklaşa önerdiler.

Söz konusu bu girişim, tüm senaryolara uygun şebeke oluşturma teknolojisini daha da yaygınlaştırarak, herkese temiz ve istikrarlı enerji sağlayarak ve daha iyi, daha yeşil bir gelecek inşa ederek küresel enerji uçurumunu kapatmayı amaçladı.

Forumun açılışında konuşan Huawei Yönetim Kurulu Direktörü ve Huawei Dijital Güç Başkanı Hou Jinlong, ileriye bakıldığında enerji depolama hızla büyüyecek ve rüzgar ve güneş enerjisiyle derinlemesine entegre olarak, onları istikrarlı ve güvenilir enerji kaynaklarına dönüşeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu geçişte, en kritik inovasyon alanları arasında şebeke oluşturma teknolojileri, yapay zeka teknolojileri ve yaşam döngüsü boyunca performans sağlayan yüksek kaliteli ürünler yer almaktadır. Tüm senaryolara uygun şebeke oluşturma teknolojisi, ana güç kaynakları olarak rüzgar, güneş ve enerji depolamayı hızlandıracaktır. Yapay zeka, yardımcı sistemden üretim sistemine geçiş yaparak rüzgar, güneş ve enerji depolama tesislerini tamamen otonom hale getirecektir. Ürün yaşam döngüsü boyunca yüksek kalite, yenilenebilir enerji sektörünün sürdürülebilir ve sağlıklı gelişiminin temel taşıdır. Huawei Dijital Güç, teknolojik yeniliklere ve kalite önceliği ilkesine bağlı kalacak, endüstri standartlarını iyileştirmek ve küresel enerji uçurumunu kapatmak için sektördeki diğer meslektaşlarıyla işbirliği yapacak ve herkese yeşil, istikrarlı ve uygun fiyatlı enerji sağlayacaktır."

KALKINMA TRENDLERİNİ TAKİP ETMEK VE YEŞİL ENERJİ KARMASINA GEÇİŞİ TEŞVİK ETMEK

Çin Enerji Araştırmaları Derneği Baş Uzmanı ve Çin Hidroelektrik Mühendisliği Derneği Başkan Yardımcısı Xiang Haiping, Çin'in enerji dönüşümü ve gelişiminin mevcut durumu ve öngörülen gidişatı hakkında genel bir değerlendirme yaptı.

Latin Amerika Enerji Örgütü (OLADE) Yönetici Sekreter Andrés Rebolledo, Latin Amerika'da geleneksel elektrik şebekelerinden akıllı ve dayanıklı sistemlere geçiş sürecini tanıttı.

Dato' Ir. Ts. ASEAN Enerji Merkezi (ACE) Yönetici Direktör Razib Dawood, ASEAN'ın kurumsal net sıfır taahhütlerine yönelik talebi karşılamak, yeni yatırımları çekmek ve ekonomik rekabet gücünü artırmak için yenilenebilir enerji arzını ve elektrik şebekesi entegrasyonunu geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

BloombergNEF Şebeke Araştırmaları Başkanı Peter Wall, şebeke istikrarının geleceğini paylaştı. Enerji karışımındaki yenilenebilir enerjinin oranı artmaya devam ettikçe, güç sisteminin ataletinin keskin bir düşüş yaşadığına inanıyordu. Senkron kondansatörler ve şebeke oluşturucu ESS'ler, atalet desteği sağlamak için kritik teknolojiler olarak ortaya çıkmıştır. Bu arada, invertörlerin şebeke istikrarını sağlamada vazgeçilmez olduğu kanıtlanmıştır.

ŞEBEKE OPERATÖRLERİNİ VE STANDARTLARINI TAKİP ETMEK VE YENİ BİR GÜÇ SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK

Çin Güney Elektrik Şebekesi Eski Baş Mühendisi Wang Jifeng, yeni bir güç sisteminin geliştirilmesine odaklandı. Enerji ve elektrik gücünün karbon nötrlüğüne ulaşmada kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Devlet Şebeke Enerji Araştırma Enstitüsü Ltd. Şti.'nin Baş Mühendisi Li Jian, teknolojik inovasyonun enerji ve elektrik sektöründe yüksek kaliteli gelişimi nasıl destekleyebileceğini anlattı.

VDE CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ansgar Hinz, küresel şebeke oluşturma ve standardizasyon yaklaşımını ve yüksek kaliteli endüstri gelişimini sundu.

ŞEBEKE OLUŞTURMA TEKNOLOJİLERİ VE KÜRESEL UYGULAMALAR İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ ENDÜSTRİSİ İÇİN YÜKSEK KALİTELİ BİR GELİŞİM YOLU OLUŞTURMAK

Huawei Dijital Güç, Akıllı PV ve ESS Ürün Grubu Başkanı Steven Zhou, Huawei'nin dizi mimarisi, dijital teknolojiler ve şebeke oluşturma teknolojilerindeki inovasyon yolculuğu boyunca tüm senaryolara uygun şebeke oluşturma çözümlerini ve uygulamalarını paylaştı.

MGEN Yenilenebilir Enerji A.Ş. ve Terra Solar Filipinler A.Ş.'nin Başkanı ve CEO'su Dennis B. Jordan, MTerra Solar'ı 3,5 GW PV ve 4,5 GWh GFM BESS dahil olmak üzere dünyanın en büyük entegre PV ve BESS Şebeke Oluşturma altyapı projesi olarak tanıttı.

Xizang Geliştirme ve Yatırım Grubu A.Ş. Teknoloji İnovasyon Departmanı Genel Müdürü Wang Haiyun, Xizang'ın Gertse İlçesindeki 30 MW PV + 6 MW/24 MWh şebeke oluşturma ESS projesinin ticari işletme uygulamalarını sundu.

İspanya Fotovoltaik Derneği (UNEF) CEO'su ve Küresel Güneş Enerjisi Konseyi (GSC) Eş Başkanı José Donoso, İspanyol güç sistemi mekanizması hakkındaki düşüncelerini ve uygulamalarını paylaştı.

Alman Enerji Depolama Sistemleri Birliği (BVES) İcra Direktörü Urban Windelen, Almanya'nın enerji depolama elektrik piyasası mekanizmalarını geliştirme konusundaki deneyimini paylaşarak, ülkenin Avrupa'da kilit bir oyuncu olarak konumunu vurguladı.