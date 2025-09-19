11-15 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın Köstence kentinde düzenlenen 10. Black Sea Fish Festival’de, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Mustafa Ülker, Elmacıoğlu Restoran Mutfak Şefi Osman Taştan ve Eğitmen Şef Naci Dündar’ın da katkılarıyla oluşturulan ve Kayseri mutfağına ait coğrafi işaretli ürünlerin yer aldığı ülke açık büfesi altın madalya ödülüne layık görüldü.KAYSERİ (İGFA) - 9 farklı ülkeden 200’ün üzerinde yarışmacının katıldığı festivalde Kayseri’ye ait lezzetler, jüri üyeleri ve ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Geleneksel olarak yöresel mutfağı uluslararası arenada tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Ülker şu açıklamalarda bulundu; “Kayseri’de ilk kez bu yıl uluslararası gastronomi yarışmalarında ödüller kazanmaya başladık. Ancak bizim için önemli olan yalnızca yarışmalara katılmak değil; aynı zamanda yöresel ve bölgesel mutfağımızı uluslararası alanda tanıtmak. Bu girişimlerimizin ödüllerle taçlandırılması, motivasyonumuzu arttıran en önemli unsurlardan biri. Kayseri, güçlü gastronomik mirasa sahip bir şehir. Biz bunun bilincindeyiz ve bu gücü daha da görünür kılmak için çalışıyoruz. Elde ettiğimiz başarıların halkımızda da karşılık bulduğunu görmek son derece sevindirici. Her geçen gün bu etkinliklere olan ilgi ve destek artıyor. Bu süreçte başta Üniversitemiz ve Fakültemiz olmak üzere tüm destekçilerimize içtenlikle teşekkür ediyorum."