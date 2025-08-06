Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aylık raporuna göre, Temmuz’da tüketici fiyatları yüzde 2,06 yükselirken yıllık enflasyon yüzde 33,52’ye indi; enerji ve hizmet grupları öne çıktı, gıda yatay seyretti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre, Temmuz’da tüketici fiyatları yüzde 2,06 artarken, yıllık enflasyon 1,53 puan düşüşle yüzde 33,52 oldu. Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda gerileme gösterdi.

Aylık artışta enerji ve hizmet grupları öne çıkarken, gıda fiyatları işlenmemiş gıdada düşüş ve işlenmiş gıdada artışla dengelenerek yatay seyretti.

Enflasyonun yaklaşık 0,9 puanı, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar ve vergi artışlarından kaynaklandı.

SEKTÖREL DEĞERLENDİRME

Enerji grubunda en yüksek fiyat artışı kaydedilirken; doğal gaz tarifesindeki artış, akaryakıt ve tüp gazda maktu vergi güncellemesi ile geçen aydan gelen etkiler belirleyici oldu.

Hizmet grubunda enflasyon yükselirken, haberleşme, sağlık ve kira alt kalemleri dikkat çekti. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, temel mal fiyat artışının yavaşladığını ve giyim-ayakkabı alt grubunun bu düşüşte etkili olduğunu gösterdi.

Üretici fiyatları yüzde 1,73 artarken, yıllık üretici enflasyonu 0,26 puan azalarak yüzde 24,19’a geriledi.

Rapora göre, aylık enflasyonun ana eğilimi Temmuz’a özgü geçici unsurlarla yükselse de, üç aylık ortalamalar bazında kademeli yavaşlama devam ediyor.

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