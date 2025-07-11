TÜİK verilerine göre, Mayıs 2025’te ihracat birim değer endeksi yüzde 3,1 artarken, ithalat birim değer endeksi yüzde 0,3 azaldı; dış ticaret haddi 2,9 puan iyileşerek 89,1 olduANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak yükselişini sürdürdü. Sektörel bazda en yüksek artış gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,5 ile kaydedilirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,8, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 artış yaşandı. Ancak yakıtlarda yüzde 16,3 düşüş dikkat çekti.

İhracat miktar endeksi ise Mayıs 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,9, yakıtlarda yüzde 8,9 azalma olurken, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 artış görüldü.İthalat birim değer endeksi ise aynı dönemde yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Gıda, içecek ve tütünde yüzde 18,9 artış yaşanırken, yakıtlarda yüzde 14,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,1 azalma kaydedildi.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 2,9 artışla pozitif bir seyir izledi. Ancak, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,7, ham maddelerde yüzde 2,2, yakıtlarda yüzde 3,7 düşüş yaşanırken, imalat sanayinde yüzde 4,8 artış oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ihracat miktar endeksi Nisan 2025’teki 143,7 seviyesinden yüzde 12,6 artarak 161,8’e yükseldi. Takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi ise geçen yıla göre yüzde 3,6 artarak 164,3 olurken, ithalat miktar endeksi ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre yüzde 6,6 azalarak 128,8’e geriledi,

Dış ticaret haddi, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanarak 89,1 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Mayıs ayında 86,2 olan had, 2,9 puanlık iyileşme gösterdi.