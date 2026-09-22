İzmir'in Bergama ilçesinde hasadı yapılan ürün, silajlık mısıra alternatif ve daha az su isteyen yem bitkisi olarak öne çıktı.

İZMİR (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında, İzmir'de üreticilere toplam 9 bin 600 kilogram sorgum sudan otu melezi tohumu ulaştırıldı.

Çalışmalar çerçevesinde Bergama ilçesinde de 1.000 kilogram Sorgum Sudan Otu melezi tohumu üreticilere dağıtıldı.

BERGAMA'DA HASAT YAPILDI

Proje kapsamında Bergama'da üretici Önder Sarıcıoğlu'na ait 30 dekarlık alanda yetiştirilen sorgum sudan otu melezi için hasat gerçekleştirildi.

Silajlık mısıra alternatif olarak değerlendirilen ürünün, daha düşük su tüketimi ve hayvancılık işletmeleri için kaliteli kaba yem kaynağı olmasıyla öne çıktığı belirtildi.

AMAÇ: SU TASARRUFU VE YEM BİTKİLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

Yetkililer, su kaynaklarının etkin kullanımının giderek daha kritik hale geldiğine dikkat çekerek, alternatif yem bitkilerinin yaygınlaştırılmasıyla hem su tüketiminin azaltılmasının hem de hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini ifade etti. Üreticilerin desteklenmeye devam edileceği vurgulanarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sunulacağı kaydedildi.