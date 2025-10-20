Tügik Cihanbeyli Girişimci İş İnsanları Derneği'nde gerçekleşen seçimde Halit Yıldırım ilk başkan seçildi. Yıldırım, derneğin girişimci ruhu güçlendireceğini ve iş birliğini derinleştireceğini vurguladı. Derneğin ana hedefleri arasında girişimcilerin sesi olmak var.

KONYA (İGFA) - Tügik Cihanbeyli Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜGİKCİHANBEYLİGİAD), 1. Olağan Genel Kurulu'nu dernek binasında gerçekleştirdi.

Gerçekleşen seçimli genel kurulda Halit Yıldırım, derneğin ilk başkanı olarak göreve seçildi.

Başkan Yıldırım, konuşmasında derneğin kurulmasının Cihanbeyli için taşıdığı öneme vurgu yaparak, 'Derneğimizin kuruluşuyla birlikte, Cihanbeyli'deki girişimci ruhun daha da güçleneceğine, üyeler arasında güç birliğinin artacağına ve iş dünyası ile kamu arasındaki iş birliğinin derinleşeceğine inanıyorum' dedi.

Halit Yıldırım, TÜGİKCİHANBEYLİGİAD'ın temel hedeflerini ise, 'Girişimcilerin sesi olmak, iş dünyası ile kamu kurumları arasında köprü kurmak ve ilçemizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor.' sözleriyle açıkladı.