İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Çin’in Sichuan Eyalet Komitesi Başkan Yardımcısı Zhong Mian ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. İkili ilişkilerin artırılması gerektiği vurgulanan görüşmede Başkan Dr. Cemil Tugay, akıllı teknolojiler konusunda iş birliği yapılabileceğini belirtti.İZMİR (İGFA) - Çin’in Sichuan Eyalet Komitesi Başkan Yardımcısı Zhong Mian ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ı ziyaret etti.

Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ile Övünç Özgen, İzmir Çinliler Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Yağız Wang, Sichuan Eyalet Komitesi görevlileri ve bürokratlar katıldı. Görüşmede karşılıklı ziyaretler, Sichuan ile İzmir arasında yapılabilecek çalışmalar ve iş birlikleri görüşüldü.

Çin’in girişimci ve dinamik yapısına vurgu yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Çin, büyük ve küresel ölçekte etkili bir ülke. Türkiye ve dünya ekonomisinin yaşadığı zorlukları dikkate aldığımızda, bu dönemde karşılıklı anlayış ve iş birliği her zamankinden daha önemli. İzmirli iş insanları ve yöneticiler Çin’i daha iyi tanımalı; aynı şekilde Çinli yatırımcılar, yöneticiler ve vatandaşlar da İzmir’in sunduğu olanakları yakından keşfetmeli” ifadelerini kullandı. Başkan Tugay, kısa süreli ziyaretlerin tanışmak için faydalı olduğunu ancak kalıcı ve güçlü ilişkiler için daha derin iş birliklerinin gerekliliğine işaret ederek, İzmir ile Çin arasında çok yönlü bir ortaklık geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

“ÇİN İLE YAPILACAK İŞ BİRLİKLERİ İZMİR İÇİN ÇOK YARARLI OLACAKTIR”

İzmir’in tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir kent olduğunu belirten Tugay, “Şehrimizde yedi antik kent bulunuyor; bu, dünyada nadir görülen bir zenginliktir. Ancak Çin’den gelen turist sayısı potansiyelin çok altında. İzmir’i tanıyan Çinli ziyaretçilerin sayısı arttıkça, turizmde önemli bir artış sağlanabilir. Bu konuda birlikte çalışmaya hazırız” dedi. Turizmin yanı sıra tarım alanında da İzmir’in büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Başkan Tugay, limanlarıyla Avrupa’ya açılan stratejik bir konumda olduklarını hatırlattı. Tugay, “Tarımsal üretimden şehir yaşamına kadar birçok alanda akıllı teknolojilere ihtiyaç duyuyoruz. Bu alanlarda Çin ile yapılacak iş birlikleri İzmir için çok yararlı olacaktır. Ayrıca bazı sektörlerde Türkiye, yatırım açısından önemli avantajlar sunuyor” şeklinde konuştu.

Başkan Tugay, üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değişim programları da yapılabileceğini ifade etti.

Çin’in Sichuan Eyalet Komitesi Başkan Yardımcısı Zhong Mian, “İzmir Türkiye’nin batısında yer alan bir şehir. Sichuan da aynı şekilde Çin’in batısında kalıyor. Ticaret, ekonomi, turizm alanında İzmir ile iş birliği yapmak isteriz. İzmir ve Sichuan’ın da refah seviyesi giderek daha da yükselmekte. Turizm konusunda da İzmir önemli bir yer teşkil ediyor. Karşılıklı kazançların olabileceği bir iş birliği umuyoruz” dedi.