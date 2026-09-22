Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli'nden basın temsilcileri Basın İlan Kurumu'nun bölgesel eğitim toplantısında buluştu.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürlüğü tarafından resmî ilan ve reklam yayımlayan basın kuruluşlarına yönelik düzenlenen Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimleri'nin 11'incisi Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

BİK Tekirdağ Bölge Müdürlüğü ev sahipliğinde, İl Kültür Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılan eğitime; Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli illerinde resmî ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Bölge Müdürü Ökkeş Buğra Atılgan, kurum olarak hem basın sektörünün güncel ihtiyaçlarına çözüm üretmeye hem de sektörün gelecekte karşılaşabileceği yapısal sorunlara hazırlıklı olmasını sağlamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi. Atılgan, eğitimlerin güncellenen mevzuata uyum sürecine katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, uygulamada karşılaşılan sorunlara rehberlik etmeyi, mevzuatın doğru ve etkin uygulanmasına destek olmayı ve sahadaki ihtiyaçları değerlendirecek verimli bir istişare ortamı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ ANLATILDI

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimde, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'na ilişkin Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca resmi ilanların yasal sürelerinde yayımlanması, vergi ve sigorta tahakkuklarının Kuruma zamanında bildirilmesi, sektörel defterlerin günü gününe tutulması, yayınların belirtilen baskı saatlerine uyulması gibi başlıklarda katılımcılar bilgilendirildi. Mevzuat eğitimlerinin, Ekim ayında Diyarbakır ve Malatya bölge müdürlüklerinin ev sahipliğinde yapılacak toplantılarla devam edeceği öğrenildi.