TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST için videolu bir paylaşım yaptı. Bayraktar, paylaşımında Şanlıurfa'ya özgü çiğ köfte göndermesiyle etkinliğe yönelik heyecanını dile getirdi.
ANKARA (İGFA) - TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla teknoloji ve havacılık festivali TEKNOFEST'in Şanlıurfa buluşmasını duyurdu.
Bayraktar paylaşımında, 'Çiğ köfteler yoğrulmaya başlandı bile:' ifadelerini kullanarak 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek etkinliğe dikkat çekti.
Festival kapsamında teknoloji, havacılık ve uzay alanlarındaki etkinliklerin yanı sıra yarışmalar ve çeşitli gösterilerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Bayraktar, paylaşımında ziyaretçileri TEKNOFEST'e davet ederken etkinliğe katılmak isteyenler için ziyaretçi kayıtlarının başladığını da duyurdu.
Çiğ köfteler yoğrulmaya başlandı bile: ????????— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 21, 2026
30 Eylül - 4 Ekim'de ailece Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndayız.
???? Ziyaretçi Kaydı › https://t.co/0c79JNEAVJ pic.twitter.com/oGRBateJys