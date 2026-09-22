BRTK ve İzmir STK'ları, 1821 Mora Katliamı'nın 205. yılı dolayısıyla İzmir Gündoğdu Meydanı'nda anma programı düzenledi. Mümin Durmuş ve Özcan Pehlivanoğlu'nun da katıldığı etkinlikte, tarihî hafızanın korunması mesajı verildi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA)- Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) ve İzmir Sivil Toplum Kuruluşları iş birliğiyle, 1821 yılında Mora Yarımadası'nda yaşanan katliamın 205. yılı dolayısıyla İzmir'de anma programı ve basın açıklaması düzenlendi.

Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda, Yunanistan Konsolosluğu karşısında gerçekleştirilen programda, Türk bayrakları ve tarihî olaylara ilişkin pankartlar taşındı.

GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA TARİHÎ HAFIZA VURGUSU

Balkan ve Rumeli Türklerinin tarihî hafızasında derin izler bırakan 1821 Mora olayları, İzmir'de düzenlenen programla yeniden gündeme taşındı.

Katılımcılar, üzerinde 'Mora katliamını unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız' ifadelerinin yer aldığı pankartlarla bir araya geldi.

Etkinlikte, geçmişte yaşanan acıların unutulmaması, tarihî olayların gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal hafızanın canlı tutulması gerektiği mesajı öne çıktı.

Organizasyon kapsamında taşınan pankartlarda, 23 Eylül 1821 tarihinde yaşanan olaylarda 40 bin Türk'ün hayatını kaybettiği ifade edildi.

MÜMİN DURMUŞ'TAN BASIN AÇIKLAMASI

Programda, Batı Trakya Türkleri Dernek Başkanı Mümin Durmuş, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Mora'da yaşanan tarihî olayların anılması amacıyla gerçekleştirilen programda, Balkan ve Rumeli Türklerinin geçmişte yaşadığı acıların unutulmaması ve tarihî hafızanın korunması konusu gündeme getirildi. Basın açıklamasının ardından katılımcılar, Türk bayrakları ve pankartlarla anma programına devam etti.

Anma programına katılan Zafer Partisi Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu da basın mensuplarına röportaj verdi. Pehlivanoğlu'nun röportajıyla birlikte programda, 1821 Mora olayları ve Balkan Türklerinin tarihî hafızası bir kez daha gündeme taşındı.

205 YIL SONRA AYNI MEYDANDA ORTAK MESAJ

İzmir'deki anma programında farklı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar, Türk bayrakları altında bir araya gelirken etkinliğin dikkat çeken görüntülerinden biri de üzerinde '1821 Mora Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız' yazılı siyah pankartın taşınması oldu. Katılımcılar, tarihî olayların unutulmaması yönündeki mesajlarını pankartlarla kamuoyuna duyurdu.