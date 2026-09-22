Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, değerlendirme toplantısında sahadaki çalışmalar ve vatandaş taleplerini ele aldıklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, daire başkanları, şube müdürleri ve iştirak şirketlerinin yöneticileriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Toplantıda sahada devam eden çalışmalar, hemşehrilerden gelen talepler ve yeni planlamalar ele alındı.

'HİZMETLERİN AKSAMADAN İLERLEMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Bursa'nın her noktasında hizmetlerin aksamadan sürmesi, ihtiyaçlara hızlı yanıt verilmesi ve çalışmaların daha güçlü bir koordinasyonla yürütülmesi için tüm kadrolarla aynı hedef doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Başkan Vekili Biba, ortak hedeflerinin 'Bursa için daha çok çalışmak, daha hızlı sonuç almak ve şehre kalıcı eserler kazandırmak' olduğunu söyledi.