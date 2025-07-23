İETT seferinde rahatsızlanarak bayılan bir yolcu İETT sürücüsünün dikkati ve özeni sayesinde otobüsle hastanenin acil servisine yetiştirildi. 70 yaşındaki yolcu Mehmet Akif Beriş, şoförün hızlı müdahalesi sayesinde hayata tutundu.İSTANBUL (İGFA) - Alınan bilgiye göre 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü Gürpınar Avcılar seferini yapan İETT denetimindeki Özel Halk Otobüsünde meydana gelen olayda yolculuk sırasında 70 yaşında Mehmet Akif Beriş aniden rahatsızlandı ve bayıldı.

Yolcuların durumu şoföre aktarması üzerine, şoför aracı güvenli alana çekerek yolcunun yanına gidip durumunu kontrol etti.

İETT’de daha önce aldığı eğitimlerde bu tip vakalara karşı bilgi sahibi olan kaptan Sadettin Okat, hastanın durumunun ciddi olabileceğini düşünerek, güzergah dışına çıkarak otobüsü doğruca en yakın hastanenin acil servisine sürdü. Hastane Acil Servisi girişinde otobüsten sedye ile alınan yolcu Mehmet Akif Beriş, ilk tedavisinin ardından tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edildi ve hayata tutundu.

Kaptan Sadettin Okat seferini tamamladıktan sonra hastaneye giderek yolcunun durumunu takip etti.

Kaptanının duyarlılığı ve profesyonelliği yolcular ve İETT yönetimi tarafından takdir edildi.