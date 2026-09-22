Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Fransız gönüllü itfaiyecilere yönelik düzenlenen program kapsamında uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Eğitim programında, iki ülkenin itfaiye teşkilatları arasında mesleki bilgi, deneyim ve tecrübe paylaşımında da bulunuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi uluslararası alanda paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Fransız gönüllü itfaiyecilere yönelik uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi. Eğitimlerde Fransız gönüllü itfaiyecilere, iple erişim teknikleri, çökmüş yapılarda arama-kurtarma ve yangına müdahale yöntemleri hakkında bilgi verildi. Teorik bilgilerin uygulamalarla pekiştirildiği programda, farklı olaylara karşı kullanılabilecek müdahale teknikleri sahada ele alındı.

İKİ ÜLKENİN UYGULAMALARI ELE ALINDI

Program kapsamında iki ülkenin itfaiye teşkilatları arasında karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında da bulunuldu. Görüşmelerde olaylara müdahale süreçleri, ekip ve personel yapılanmaları, eğitim sistemleri, görev ve sorumluluklar ile operasyonel uygulamalar değerlendirildi.

Arama-kurtarma kapasitesi ve yangınla mücadele yöntemlerinin de ele alındığı programda, iki ülkedeki farklı uygulamalar üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi. Program, itfaiye teşkilatlarının deneyimlerinin paylaşılmasına, iyi uygulamaların değerlendirilmesine ve uluslararası mesleki iş birliğinin geliştirilmesine katkı sağladı.