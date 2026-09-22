Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Tonya'nın Kaleönü ve Yakçukur mahallelerinde toplam 4 bin 800 metrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve vatandaşlara daha sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla yatırımlarını sürdürüyor.

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Tonya ilçesi Kaleönü Mahallesi'nde 3 bin 500 metre, Yakçukur Mahallesi'nde ise bin 300 metre uzunluğunda içme suyu hattı imal edildi.

Yapılan çalışmalarla mahallelerin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların daha sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kent genelinde altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyen içme suyu hizmetlerinin güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıya kavuşturulması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

SAĞLAM ALTYAPI HAMLESİ

Başkan Genç, 'Trabzon'umuzun merkezinden en uzak mahallesine kadar vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam standartlarını yükseltmek ve şehrimizin geleceğine sağlam bir altyapı bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tonya ilçemizin Kaleönü ve Yakçukur mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz toplam 4 bin 800 metrelik içme suyu hattı imalatı da bu anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Bizim için altyapı yatırımları yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda geleceği planlamak, mahallelerimizin altyapısını daha dayanıklı hale getirmek ve vatandaşlarımıza uzun yıllar hizmet edecek sistemler oluşturmak anlamına geliyor. Tonya'mızda da ihtiyaçları yerinde tespit ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin daha güvenilir ve sağlıklı içme suyuna ulaşması için TİSKİ ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor' dedi.