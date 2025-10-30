Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'nde ara sokaklarda yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

KAYSERİ (İGFA) - Mahallelerin ihtiyaçlarını tek tek giderdiklerini belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Muhtarımızla birlikte Oruçreis Mahallemiz'deki yol ve asfalt yenileme çalışmalarına iştirak ediyoruz. Hayırlı olsun, güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Fen İşleri ekiplerimiz sadece büyük bulvarların, ana caddelerin ve yeni yolların açılışını yapmakla kalmıyor; aynı zamanda mahalle aralarında ihtiyaç duyulan yerlerde de yol yenileme çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Elbette Oruçreis Mahallesi'ndeki en önemli çalışma, bu bölgedeki kentsel dönüşüm projesidir. Diğer mahallelerimizde olduğu gibi burada da kentsel dönüşüm çalışmaları gayet güzel bir şekilde devam etmektedir. Bu süreçte desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyor, emek veren tüm ekiplerimizin ellerine sağlık diyorum. Yapılan bu yol çalışması, kentsel dönüşümle birlikte mahallenin yenilenmesi, değişimi ve dönüşümü açısından da büyük önem taşımaktadır. İnşallah Oruçreis Mahallemiz de kısa zamanda yenilenmiş yüzüyle, mahallemize ve Kayseri'mize yakışır bir şekilde hizmet vermeye devam edecektir.' İfadelerine yer verdi.

İnceleme sırasında Başkan Çolakbayrakdar ile sohbet eden Oruçreis Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eren ise yapılan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Yaptığınız çalışmaları görüyoruz ve tebrik ediyoruz. Sizlere bu konuda çok minnettarız.' dedi.