Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü altyapı ağını güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Yıldırım ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesi'nde de yatırımlarına devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için harekete geçti.

Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, temmuz ayında 40 kilometrelik içme suyu, 17 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 4 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı da gerçekleştirdi.

Bursa genelinde çalışmalarına aralıksız devam eden BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde de altyapıyı güçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda BUSKİ ekipleri tarafından Yavuzselim Mahallesi 3. Olgun Sokak'ta, 160 metrelik pis su ve yağmur suyu hatları yenileniyor. Çalışmalarla birlikte 30 santimetre çapındaki pis su ve 40 santimetre çapındaki yağmur suyu hatları yenilenerek bölgenin altyapısı daha güçlü ve sağlıklı hale getiriliyor.

'BİBA İLE BİR BURSA'DA HAREKETLİLİK OLDU'

Zarar gören hatların yenilendiğini belirten Yavuzselim Mahalle Muhtarı Atilla Yaşar, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür ederim. Özverili çalışmalar yürütülüyor. Başkanımızın göreve gelmesinin ardından Bursa genelinde bir hareketlilik oldu. Vatandaşlarımızın şikayetleri doğrultusunda çalışmalar başladı. Yapılan çalışmalarla birlikte mahallemizin altyapısı daha güvenli ve kullanışlı hale gelecek' dedi.