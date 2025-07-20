TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlenerek en uzun menzilli atış rekorunu kırdı. Entegrasyon tamamlandı.ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI Silahlı İnsansız Hava Aracı’ndan (SİHA) başarıyla ateşlendi.

Bu atış, SİHA platformlarından yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzilli atış olarak kayıtlara geçti.

???? TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen #GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA’dan başarıyla ateşlendi. ✈️???? SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI’nın… pic.twitter.com/S66nYahiY8 — Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) July 20, 2025

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, aynı zamanda, GÖKÇE ile AKINCI SİHA’nın entegrasyonu da tamamlandığını duyurdu.

Bakan Kacır paylaşımında, “#MilliTeknolojiHamlesi ile Tam Bağımsız Türkiye!” ifadeleriyle, bu başarının Türkiye’nin savunma sanayiindeki bağımsızlığına katkı sağladığını vurguladı.