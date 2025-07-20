Edirne Keşan’a bağlı Yayla Sahili’nde 10 gündür devam eden su kesintisi, bölge sakinlerini ve yazlıkçıları mağdur ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm talep ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Yayla Sahili’nde yaklaşık 10 gündür süren su kesintisi, yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bölge halkını ve yazlıkçıları zor durumda bıraktı. Su sorunu, günlük yaşamı aksatarak vatandaşların tepkisine yol açtı.

Yayla sakinleri, bulaşık ve çamaşır yıkayamadıklarını, duş gibi temel ihtiyaçlarını taşıma suyla karşılamaya çalıştıklarını belirterek, “Yemek yapamıyoruz, hijyen koşullarımız kötüleşiyor. Çoluk çocuk perişan olduk” diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.

Vatandaşlar, sorunun uzun süredir çözülememesine isyan ederek, “Bu yaz sıcağında suyun bu kadar temel bir ihtiyaç olduğu yerde nasıl çözüm bulunamıyor, anlamıyoruz” dedi.

Her gün çözüm umuduyla beklediklerini ancak hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade eden bölge halkı, “Her sabah aynı sorunla güne başlıyoruz. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz” çağrısında bulundu.