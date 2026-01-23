Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK burslarının artırıldığını duyurdu. Yeni düzenlemeyle lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacılara verilen aylık burs tutarları yükseltildi.

ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, araştırmacı ve öğrencilere yönelik TÜBİTAK burslarının artırıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kacır, güncellenen burs miktarlarının hayırlı olmasını diledi.

Yeni düzenlemeye göre TÜBİTAK bursları; lisans öğrencileri için aylık 6 bin TL, yüksek lisans öğrencileri için 22 bin 500 TL, doktora öğrencileri için 32 bin 500 TL olarak belirlendi. Doktora öğrencileri ayrıca 11 bin TL'ye kadar performans ödemesinden de faydalanabilecek.

Doktora sonrası araştırmacılara verilen burs miktarı ise aylık 43 bin 500 TL'ye yükseltilirken, bu gruba 13 bin 500 TL'ye kadar performans ödemesi imkânı da sağlandı.

Bakan Kacır, yapılan artışlarla Türkiye'nin bilim ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.