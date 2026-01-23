Oyak Renault, çocuklarda erken yaşta trafik bilinci oluşturmak amacıyla 'Güvenli Adımlar Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında ilkokul çağındaki çocuklar, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda uygulamalı eğitim aldı.

BURSA (İGFA) - Oyak Renault, erken yaşta yol güvenliği bilincinin geliştirilmesi amacıyla 'Güvenli Adımlar Projesi'ni başlattı. Proje kapsamında, Oyak Renault, Oyak Horse ve MAİS Bursa Şubesi çalışanlarının ilkokul çağındaki çocukları, ara tatil döneminde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen uygulamalı eğitimlere katıldı.

Renault Group'un 'Human First' yaklaşımından ilham alan proje ile çocuklara temel trafik kuralları güvenli bir ortamda öğretilirken, güvenli trafik kültürünün temellerinin erken yaşta atılması hedefleniyor. Eğitimler, çocukların trafik kurallarını günlük yaşamlarının doğal bir parçası hâline getirmelerini amaçlıyor.

Projeye ilişkin açıklama yapan Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO'su Lionel Jaillet, sadece güvenli araçlar üretmekle yetinmediklerini belirterek, 'Trafik güvenliği bilincinin erken yaşta kazandırılması, daha güvenli bir toplumun temelidir. Güvenli Adımlar Projesi ile çocuklarımızın trafik kurallarını içselleştirmelerini hedefliyoruz' dedi.

Jaillet ayrıca, projenin trafik farkındalığının yanı sıra iş güvenliği, sürdürülebilir yaşam, enerji verimliliği ve dijital yaşam başlıklarını da içeren kapsamlı bir eğitim modeli olarak kurgulandığını vurgulayarak, desteklerinden dolayı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.