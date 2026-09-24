İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saat 10.40 itibariyle yaşanan 5,4 büyüklüğündeki Şanlıurfa depremi ardından AFAD ve ilgili ekiplerin saha taramalarına başladığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yaptı. Çiftçi, depremin saat 10.40'ta meydana geldiğini ve sarsıntının Diyarbakır, Gaziantep ve Adıyaman'da da hissedildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, AFAD, mülki idare amirleri ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını ifade etti.

'GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ'

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Çiftçi, gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. Bakan Çiftçi mesajında ayrıca, 'Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir.



AFAD, Mülki İdare Amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.: https://t.co/jvVZVOLBLq — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) September 24, 2026